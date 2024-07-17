Пять с половиной тысяч эндоскопических исследований ежегодно проводят в областном онкодиспансере

Пять с половиной тысяч эндоскопических исследований ежегодно проводят в Московском областном онкологическом диспансере, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«При этом доля лечебных эндоскопий составляет 10–15% от общего количества», - отметил заведующий эндоскопическим отделением учреждения Дмитрий Кирейчук.

Эндоскопическое отделение работает с 1988 года. Все виды исследований здесь проводят амбулаторно и в условиях стационара. В случае необходимости — в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в операционном блоке.