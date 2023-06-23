Пять сотрудников больницы им. профессора Розанова получили награды от губернатора

Губернатор региона Андрей Воробьев в рамках празднования Дня медработника вручил награды и присвоил почетные звания сотне медиков области.

В число медработников, получивших награды, вошли пять сотрудников больницы имени профессора Розанова В. Н., которая располагается в Городском округе Пушкинский. Как отметил главврач учреждения Владимир Мануйлов, больница стала лидером по числу награжденных сотрудников.

Так, награды получили завотделением офтальмологии Наталия Данилина, заведующая акушерским отделением патологии беременности Жанна Данелян, участковый педиатр пятой поликлиники Надежда Громова, травматолог-ортопед из Ивантеевского филиала больницы Алексей Борзов, а также фельдшер-лаборант Юлия Мельникова.

Отметим, что больница имени профессора Розанова В. Н. Городского округа Пушкинский является одним из ведущих медицинских учреждений региона. Учреждение оснащено самым передовым медицинским оборудованием, поэтому здесь специалисты берутся за самые сложные клинические случаи.