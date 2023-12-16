Пятилетний малыш скончался от кишечной инфекции в Новой Москве, полицейские винят во всем родителей

Отмечается, что что трагический инцидент произошел в Новой Москве в городском поселении Марушкинское. Мальчик пожаловался родителям на сильные боли в животике. Те сразу же вызвали врачей. Однако до приезда скорой ребенок скончался. Приехавшим медикам пришлось только констатировать смерть малыша.

«Отец мальчика рассказал, что за два дня до этого сын подхватил кишечную инфекцию. А в день трагедии он пожаловался на сильные боли в животе, у малыша поднялась высокая температура», - приводится в публикации.

Согласно предварительному заключению медиков, на фоне развившейся кишечной инфекции у ребенка отекли легкие. Отмечается, что у полиции появились ряд вопросов к родителям малыша. В частности, почему его не лечили как следует два дня, а также, где именно заразился мальчик.