Пятнадцать собак остались без воды и еды в запертом доме в Люберцах

Пятнадцать собак уже третий день остаются в запертом доме на улице Ломоносова в поселке Томилино в Люберцах без еды и воды. Брошенных животных заметили соседи, передает РИАМО. По их словам, хозяева животных снимали здесь жилье, а после ссоры с соседями съехали, бросив питомцев.

Как рассказала соседка, с которой возник конфликт, хозяева не следили за животными должным образом – собак часто оставляли без присмотра, они выли и лаяли, на территории стоял неприятный запах. На замечания соседей хозяева не реагировали.

«(...) более того, начали нам угрожать и обвинять в том, что мы отравили их собаку. Мы несколько раз обращались к участковому, писали заявление на них в Томилинское отделение полиции с просьбой принять меры», - сообщила женщина.

С наступлением жары хозяева животных просто съехали, бросив питомцев без воды и еды. Когда информация о случившемся распространилась в сети, на место приехали зооволонтеры и полицейские. Выяснилось, что собственница участка после многочисленных жалоб соседей попросила арендаторов съехать. Приехать на место владелица земли сможет только 12 августа

Также было установлено, что хозяйка животных – Ольга Поздняк. Женщина занимается разведением собак и продает щенков в интернете. Инцидент с брошенными животными для нее не первый. Ранее аналогичное происходило в дачных поселках других округов.

Как рассказали волонтеры, пройти на территорию и покормить животных они не могут, так как это незаконно. Собственница участка сделать этого не разрешила. Также волонтеры сообщили, что на место приехала сама Поздняк. На вопросы она не отвечала, только устроила словесную перепалку.

«Хозяйке мы даже озвучили мысль забрать ее собак за некую сумму, она задумалась», - отметили волонтеры.

В администрации муниципалитета сообщили, что вопрос о возможности скорейшего отлова и обследования животных уже прорабатывается.