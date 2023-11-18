Пятнадцатилетний подросток вывалился с 12-го этажа жилого дома в Москве и выжил

Как передает SHOT, инцидент произошел утром в субботу, 18 ноября, на Саратовской улице на юго-востоке столицы.

Что стало причиной падения мальчика пока не сообщается. К настоящему времени известно лишь, что парень выжил, упал на крышу припаркованного под многоэтажкой «Пежо».

Свидетели произошедшего вызвали на место скорую. В настоящее время парня везут в больницу со множественными травмами и переломами. Обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик в Саратове задохнулся во время игры с котенком.