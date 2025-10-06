Британский доброволец, воюющий в зоне специальной военной операции, публично сжег свой паспорт в знак солидарности с Россией. Этот символический жест сопровождался отказом от гражданства Великобритании. Об этом также сообщает РИА Новости , публикуя соответствующий ролик.

Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях, разместил в социальной сети видеозапись, где поджигает свой британский паспорт. Кадры были сделаны непосредственно на передовой. Также Миннис заявил о полном отказе от британского гражданства. Он выразил резко негативное отношение к Великобритании, пообещав оставаться верным своим убеждениям до конца.

Ранее мужчины в Одессе вооружились против сотрудников ТЦК.