План до 2028 года: зачем Госавтоинспекцию возвращают на пункты технического осмотра

Возврат контроля: ГИБДД задействуют в проверках спецтранспорта

В России ужесточают контроль над техническим состоянием транспортных средств повышенного риска. Как сообщает ТАСС, сотрудники Госавтоинспекции получат законодательное право лично принимать участие в проведении технического осмотра автомобилей и прицепов, предназначенных для транспортировки опасных грузов.

Соответствующее положение официально включено в свежий план мероприятий по реализации долгосрочной Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ (рассчитанной на период до 2030 года и с дальнейшей перспективой до 2036 года).

Комплексная реформа системы техосмотра

Наделение инспекторов ГИБДД новыми полномочиями — это не изолированное решение, а часть масштабного государственного блока по кардинальному повышению безопасности транспортных средств и коммерческих услуг в сфере перевозок.

Что еще предусматривает правительственный план:

Законодательное закрепление статуса инспекторов. Четкое разграничение зон ответственности между коммерческими операторами ТО и сотрудниками дорожной полиции при проверке цистерн и спецмашин.

Повышение общей эффективности ТО. Разработка комплекса мер, направленных на борьбу с фиктивными диагностическими картами и серыми схемами в сфере техосмотра.

Минимизация аварийности. Жесткий аудит технического состояния транспорта, чья неисправность на дороге может привести к масштабным экологическим или техногенным катастрофам.

До 2028 года процедура проверки таких машин будет проходить по действующим правилам, однако параллельно МВД начнет готовить нормативную базу и обучать личный состав для работы с узкоспециализированным транспортным оборудованием.