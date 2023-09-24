План «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов

Об очередном блокинге вылетов и прилетов в аэропортах Домодедово и внуково в связи в объявлением плана «Ковер» сообщается в соцсетях.

Отмечается, что к настоящему времени задержаны не менее 13 рейсов, еще семь отменены. Такая же обстановка и в столичном аэропорту Шереметьево.

Причины введения экстренного режима пока не ясны. Не исключена атака вражеских дронов на столичный регион.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.