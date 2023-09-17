План «Ковер» экстренно введен во всех аэропортах Москвы из-за угрозы атаки вражеских БПЛА
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Как передает Baza, план введен в московских аэропортах Домодедово, Внуково, а также Шереметьево. Причиной может быть недавняя ночная атака украинского беспилотника на Москву.
Напомним, в Подмосковье в ночь на воскресенье, 17 сентября, системы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника на Москву. О произошедшем проинформировал в своем аккаунте в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее время, как приводится в публикации в соцсетях, задержано несколько рейсов как на вылет, так и на посадку.