План «Ковер» экстренно введен во всех аэропортах Москвы из-за угрозы атаки вражеских БПЛА

Как передает Baza, план введен в московских аэропортах Домодедово, Внуково, а также Шереметьево. Причиной может быть недавняя ночная атака украинского беспилотника на Москву.

Напомним, в Подмосковье в ночь на воскресенье, 17 сентября, системы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника на Москву. О произошедшем проинформировал в своем аккаунте в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время, как приводится в публикации в соцсетях, задержано несколько рейсов как на вылет, так и на посадку.