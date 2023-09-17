Подмосковные системы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника на Москву

О произошедшем только что проинформировал в своем аккаунте в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Со слов столичного градоначальника, инцидент произошел в Истринском городском округе Московской области. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - сообщил Собянин.

Специалисты экстренных служб Подмосковья в настоящее время находятся на месте происшествия, добавил мэр Москвы.