В России агрессивная обезьяна насмерть закусала пенсионерку на ее участке

В Адыгее произошла трагедия: 84-летняя пенсионерка погибла от укусов белохвостой макаки, которую ее внучка держала на садовом участке, пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК и свои источники.

По предварительным данным, пожилая женщина открыла вольер белохвостой макаки и животное мгновенно набросилось на нее. Примат искусал пенсионерке ноги, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте. Следом макака атаковала 39-летнего внука, который попытался вмешаться, — мужчину госпитализировали, его состояние не уточняется.

Следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

РЕН ТВ пишет, что внучка погибшей, на чьем участке содержались животные, пока не привлечена к ответственности, однако прокуратура уже организовала проверку. Выяснилось, что на территории живут около десяти видов приматов, а также несколько лам и кенгуру. Предположительно, все это без соответствующих разрешений, но это еще предстоит проверить в ходе расследования.

Уже 3 июля специалисты планируют изъять экзотических обитателей вольеров и определить их в специализированные учреждения.