Голый россиянин шокировал отдыхающих с детьми на пляже

В Саратове на общественном пляже отдыхающие стали свидетелями шокирующей сцены: мужчина в полной наготе разгуливал по берегу в присутствии детей. Очевидцы сняли инцидент на видео, кадры которого опубликовал Telegram-канал SHOT, пишет «Газета.ру» .

Саратовский пляж, который в разгар лета заполнен семьями с детьми и обычными отдыхающими, превратился в место неловкого и тревожного зрелища. По данным SHOT, мужчина средних лет появился на берегу без купальных принадлежностей и спокойно передвигался по территории, не обращая внимания на шокированные взгляды окружающих.

Очевидцы не растерялись и засняли происходящее на мобильные телефоны. На кадрах видно, как нудист абсолютно не обращает внимания на реакцию людей, в том числе на маленьких детей, находившихся поблизости. Отдыхающие вызвали полицию, однако информации о задержании нарушителя спокойствия пока нет.

Этот инцидент не единственный в череде странных происшествий с обнаженными горожанами. Накануне в центре Москвы полуголая женщина подошла к посетителям кафе, попросила денег и, раздевшись полностью, продолжила беседу с официанткой. Также известны случаи, когда голые или полураздетые мужчины стали разгуливать в Ленобласти.

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