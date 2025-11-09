Планета откатится назад, и жизнь тоже — кого Меркурий заставит вернуться

С 9 по 29 ноября 2025 года планета Меркурий перейдет в ретроградное движение, что, по словам астрологов, традиционно связано с замедлением дел и частыми сбоями в привычных процессах. Сначала Меркурий будет находиться в Стрельце, а затем — с 19 ноября — вернется в знак Скорпиона, сообщает Ura.ru.

Астролог Борис Зак сообщил, что этот период станет временем переосмысления и пересмотра старых дел. По его словам, многие почувствуют, что дела идут медленнее, чем обычно, однако это не помеха, а возможность подвести итоги.

До 18 ноября возможны сложности в общении, задержки в поездках и неполадки с техникой. После 19 ноября влияние Меркурия сместится в эмоциональную сферу: могут вернуться прошлые чувства, незакрытые разговоры и старые связи.

Астролог отметил, что ретроградный Меркурий благоприятен для завершения ранее начатых проектов, анализа ошибок и внутреннего роста. В этот период рекомендуется избегать крупных покупок, особенно техники, а также не начинать новых дел. Меркурий завершит свое обратное движение 29 ноября, после чего, по прогнозам специалистов, ситуация начнет постепенно стабилизироваться.

