Пластический хирург заявил, что «кукольный» нос – всегда проигрышный вариант

Как пишет портал «Дни.ру» , кукольная форма носа, которую часто искусственно создают, может не подходить для многих девушек и выглядеть неестественно. Так считает Тигран Алексанян, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, а также доктор медицинских наук.

Непрофессионализм и применение шаблонных подходов к коррекции носа являются недопустимыми. Это может привести к серьезным осложнениям, например таким, как искривление носа и т.д.

Для успешного проведения ринопластики важен опыт, квалификация и индивидуальный подход пластического хирурга. Профессионал должен учитывать национальность, форму лица, качество кожи и другие анатомические особенности пациента при выборе методики коррекции носа. Только так можно достичь естественного и гармоничного результата, который соответствует индивидуальным потребностям и желаниям пациента.