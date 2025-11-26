Платежи за коммунальные услуги в 2026 году вырастут в два этапа

Правительство Российской Федерации утвердило предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для населения на 2026 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РБК .

С 1 января 2026 года средний показатель индексации по всем субъектам Российской Федерации составит 1,7%. С 1 октября 2026 года будет действовать дифференцированная индексация по регионам.

Наибольшее повышение установлено для Ставропольского края — 22%, Республики Дагестан — 19,7%, Тамбовской области — 17,5%, Тюменской области — 17,2% и Республики Северная Осетия — 16,3%.

Наименьшие показатели индексации утверждены для Республики Хакасия — 8%, Чукотского автономного округа — 8%, Республики Бурятия — 8,9%, Кировской области — 8,9% и Сахалинской области — 9%.

Для Москвы установлен индекс в размере 15%, для Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель составит 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%. В отдельных регионах предусмотрены предельно допустимые отклонения по муниципальным образованиям. Наибольшие отклонения установлены в Ставропольском крае — 21,9%, Пермском крае — 14,9% и Орловской области — 14,9%.

