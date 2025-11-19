Фото: [ Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино/Медиасток.рф ]

Государственная дума РФ приняла закон, предоставляющий девятиклассникам, не сдавшим основной государственный экзамен (ОГЭ), возможность бесплатно освоить профессию рабочего или служащего. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующий закон направлен на эффективное использование существующей в стране системы профессионального обучения.

В соответствии с новым законодательством, школьники, показавшие неудовлетворительные результаты на ОГЭ, смогут пройти профессиональную подготовку в образовательных организациях, включая школы и колледжи.

По окончании обучения они получат как аттестат об основном общем образовании, так и свидетельство о приобретенной профессии.

Конкретный перечень профессий и организаций, где будет осуществляться подготовка, определят региональные власти с учетом потребностей местных рынков труда.

Законопроект, внесенный в парламент в июле 2025 года, призван решить проблему кадрового дефицита по рабочим специальностям в различных отраслях экономики страны.

