В рамках ПМЭФ платформа GenerationS объявила о запуске федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award 2025. По итогам премии будет создан рейтинг инновационных компаний.

Премия проводится с 2023 года при поддержке и участии Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и АНО «Национальные приоритеты». Ее цель — найти и поддержать российские корпорации, которые способствуют развитию инновационного ландшафта страны.

Принять участие в премии могут малые технологические компании и российские компании. Подать заявку и узнать подробную информацию об условиях участия можно до 20 августа на сайте проекта.

В этом году победителей определят в четырех номинациях для средних и крупных компаний: «Внутренняя инновация года», «Инноватор года», «Коллаборация года», «Культура инноваций». Также назовут лидеров в ряде номинаций среди стартапов и малых технологических компаний.