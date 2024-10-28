Платную парковку введут на некоторых улицах городов Подмосковья

Платную парковку впервые введут на некоторых улицах ряда подмосковных городов, передает «Коммерсантъ» . Такие участки появятся в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном с 1 ноября.

Тариф будет составлять 40–50 рублей в час. На оплату парковки будут выделять десять минут. Оплатить можно будет с помощью СМС или приложения «Парковки России». В случае неуплаты водителю будет грозить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей. Как говорится в сообщении «Москвы 24», все полученные средства будут направляться в бюджеты муниципалитетов.

Платные парковочные зоны планируется обустроить в нежилых кварталах в целях борьбы с хаотичной парковкой. Двадцать семь зон рассчитаны на три сотни парковочных мест.