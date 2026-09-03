Препарат от диабета замедлил старение

Препарат семаглутид, известный как средство для лечения диабета второго типа и ожирения, может не только контролировать уровень сахара и снижать вес, но и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nature. В экспериментах на пожилых мышах препарат увеличил продолжительность жизни и ослабил ряд возрастных изменений.

Ученые вводили семаглутид 20-месячным самкам мышей (этот возраст соответствует преклонным годам у людей). Уже через три месяца у животных улучшились мышечная работоспособность и когнитивные функции — они лучше справлялись с тестами на память и обучение. Анализ активности генов показал ослабление характерных признаков старения: хронического воспаления и снижения регенеративных способностей тканей.

В отдельном эксперименте мыши получали препарат до естественной смерти. Медианная продолжительность жизни в группе с семаглутидом оказалась почти на 100 дней больше, чем у животных из контрольной группы. Для мышей это значительный прирост, сопоставимый с несколькими годами человеческой жизни.

Исследователи также сравнили действие семаглутида с ограничением калорийности рациона на 24% — известным методом продления жизни у многих видов. Оказалось, что препарат воспроизводит многие эффекты диеты, а по некоторым параметрам, включая пространственную память и контроль глюкозы, даже превосходит ее. Авторы предполагают, что семаглутид может воздействовать на механизмы старения не только через снижение аппетита, но и напрямую, влияя на клеточные пути метаболизма и воспаления.

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