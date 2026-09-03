Школьный чат может довести до суда: за какие сообщения реально получить наказание

Штраф, уголовное дело или суд — такие последствия может иметь одно сообщение в родительском чате. За оскорбление предусмотрен административный штраф, за реальную угрозу убийством — уголовная ответственность, а за распространение заведомо ложных порочащих сведений можно не только получить наказание за клевету, но и столкнуться с иском о защите чести и достоинства. Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», где заканчивается эмоциональная перепалка и начинаются реальные юридические последствия.

«В школьном или родительском чате вполне можно выйти за пределы обычной эмоциональной перепалки. Например, прямые унизительные выражения могут повлечь ответственность за оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ», — отметил Жорин.

Для граждан штраф за оскорбление составляет от ₽3 тыс. до ₽5 тыс, а если оскорбление совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц — от ₽5 тыс. до ₽10 тыс.

«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уже уголовная ответственность по ст. 119 УК РФ, если были реальные основания опасаться ее исполнения», — подчеркнул Сергей Жорин.

Максимальное наказание по первой части — до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд может назначить обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет или арест до шести месяцев. Если же такая угроза публично демонстрируется, в том числе распространяется через интернет, либо совершена в связи со служебной деятельностью потерпевшего или по мотивам ненависти, наказание может быть строже: до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Отдельная опасная зона — обвинения в адрес учителей и других родителей. Например, сообщение «этот учитель ворует деньги», «эта мама занимается мошенничеством» или «он бьет детей» выглядит уже не как эмоциональная оценка, а как утверждение о конкретных фактах. Если сведения заведомо ложные и порочат человека, ситуация может перейти в плоскость клеветы. За клевету, совершенную публично, через интернет или в отношении нескольких лиц, статья 128.1 УК РФ предусматривает штраф до ₽1 млн. либо в размере дохода за период до года. Также возможны обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до двух лет, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет. При этом гражданский иск тоже никто не отменяет.

«Распространение в чате заведомо недостоверных порочащих сведений — например, бездоказательные обвинения учителя или родителя в воровстве, мошенничестве, насилии — может стать основанием для иска о защите чести и достоинства, опровержения и компенсации морального вреда по ст. 152 ГК РФ», — сказал Жорин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Проблемы могут возникнуть и после публикации чужой информации. Пересланная без разрешения личная переписка, фотография, номер телефона, адрес или другие сведения о человеке — тоже не обязательно безобидный контент. В зависимости от характера информации и обстоятельств ее распространения может идти речь о защите частной жизни, персональных данных или других правах человека. Например, незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну, без согласия человека может повлечь уголовную ответственность по статье 137 УК РФ. По первой части статьи предусмотрены штраф до ₽200 тыс, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года, принудительные работы до двух лет, арест до четырех месяцев либо лишение свободы до двух лет.

При этом сам факт того, что сообщение оказалось в родительском чате, еще не означает автоматического наказания. Ключевое значение имеют содержание публикации, форма высказывания, обстоятельства распространения и то, действительно ли человек перешел от обсуждения ситуации к унижению, угрозам или распространению конкретных порочащих сведений.

«Граница проходит прежде всего там, где человек перестает обсуждать ситуацию или высказывать мнение и переходит к унижению личности, угрозам либо распространению конкретных порочащих сведений как установленных фактов», — резюмировал Жорин.

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