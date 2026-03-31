«Племяш» ударил по украинской «Бабе-Яге»

Российские расчеты FPV-дронов «Племяш» нанесли удар по украинскому тяжелому октокоптеру R-18 «Баба-Яга» и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел на Константиновском направлении. В результате удара на месте остались только обломки. Украинская сторона, по данным ведомства, лишилась важного воздушного средства.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотников группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга». Он также рассказывал о деталях ведения воздушных боев.