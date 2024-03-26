Пленный украинец из Львова рассказал о боязни жителей города выходить на улицы

Горожане, проживающие во Львове, боятся лишний раз выйти из дома, поскольку могут в любой момент быть задержаны сотрудниками военкомата для вручения повестки. Об этом сообщил бывший военнослужащий украинской армии, который попал в плен на артемовском направлении. Его слова привели РИА Новости .

По его утверждению, его самого схватили на улице и вручили повестку, после чего повезли в военкомат. Врачи признали его годным к службе, несмотря на гепатит С.

«Людей не хватает. На улицу боятся выходить, и многие не ходят даже на работу из-за того, что ловят. У людей нет денег на жизнь», - указал он.

Пленный рассказал, что многие из его знакомых, которые ранее были мобилизованы в армию, вернулись домой уже инвалидами. У некоторых из них не хватает теперь рук либо ног. Люди уже устали от войны и хотят мира. Радикально настроенных украинцев, по его словам, осталось совсем немного.

Ранее российский священник, который служит в колонии для военнопленных, сообщил о настроении своей паствы. Украинцы, попавшие в плен, в своем большинстве не хотят возвращаться в себе домой по обмену пленными. Они боятся, что их после возвращения немедленно отправят на передовую.