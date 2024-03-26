Бойцы ВСУ, попавшие в плен, просят не включать их в списки для обмена. Это делается из-за страха, что их вновь отправят на передовую. Об этом сообщил священнослужитель по имени Олег, который служит в колонии для военнопленных. Его слова привели РИА Новости .

По его словам, украинцы боятся, что после размена их снова отправят на фронт, где они могут погибнуть. Очень многие солдаты украинской армии поняли, что их используют в качестве мяса для бесплодных атак и штурмов.

«Они здесь, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», - сообщил священник.

Военнослужащие из ВСУ сознаются, что отношение к россиянам на Украине совершенно другое. Если бы они знали, что к ним отнесутся настолько гуманно, то они сдались бы уже давно. В плену, пусть и не всегда, меняются настроения даже у идейных и радикально настроенных украинцев.

Ранее пленный украинец рассказал, как его забирали в армию, даже не дав пройти до конца медкомиссию. У него трое детей, но это не стало помехой для мобилизации. В военкомате ему сообщили, что призывают даже тех, у кого нет руки либо ноги.