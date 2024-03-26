Российский священник из колонии для пленных рассказал о нежелании украинцев возвращаться домой
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Бойцы ВСУ, попавшие в плен, просят не включать их в списки для обмена. Это делается из-за страха, что их вновь отправят на передовую. Об этом сообщил священнослужитель по имени Олег, который служит в колонии для военнопленных. Его слова привели РИА Новости.
По его словам, украинцы боятся, что после размена их снова отправят на фронт, где они могут погибнуть. Очень многие солдаты украинской армии поняли, что их используют в качестве мяса для бесплодных атак и штурмов.
«Они здесь, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», - сообщил священник.
Военнослужащие из ВСУ сознаются, что отношение к россиянам на Украине совершенно другое. Если бы они знали, что к ним отнесутся настолько гуманно, то они сдались бы уже давно. В плену, пусть и не всегда, меняются настроения даже у идейных и радикально настроенных украинцев.
Ранее пленный украинец рассказал, как его забирали в армию, даже не дав пройти до конца медкомиссию. У него трое детей, но это не стало помехой для мобилизации. В военкомате ему сообщили, что призывают даже тех, у кого нет руки либо ноги.