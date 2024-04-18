Пляжи Анапы массово заполонили мертвые дельфины

Дельфины массово выбросились на берег в Анапе. Туши находили на пляжах между Витязево и Благовещенской. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , недавно на берегах начались уборки после загадочного инцидента.

Не менее сорока туш дельфинов нашли в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Погибшими млекопитающими стали черноморские краснокнижные афалины. Из-за чего они выбросились на берег пока неизвестно.

Происшествие шокирует своей массовостью. Власти Анапы подтвердили инцидент и пообещали устранить последствия 18 апреля. Специалисты тем временем работают над выяснением причин сезонной гибели морских животных.

«Мэрия организовала санитарную очистку территории. Сбор и вывоз туш для последующей утилизации производят специалисты муниципального предприятия «Объединение курортных услуг», — сообщается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Анапа.

Как правило, дельфинам мешает ориентироваться в воде серьезное загрязнение. Водные обители в итоге теряют в пространстве и по ошибке выбрасываются на берег. Однако ситуацию изучит Азово-Черноморская природоохранная прокуратура, которая взяла дело на контроль. Фрагменты дельфинов были направлены на экспертизу для установления причин их смерти.