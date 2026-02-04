Пляжного сезона в Анапе в 2026 году вновь не будет из-за крушения танкеров

Пляжный сезон в Анапе в 2026 году снова не состоится, пишет телеграм-канал Mash. Керченский пролив, по мнению специалистов, останется небезопасным для туристов как минимум на ближайшие полгода — именно столько, по предварительным оценкам, потребуется для устранения основных последствий недавнего крушения танкеров с нефтепродуктами.

По последним данным, затонувшие суда были накрыты специальными инженерными конструкциями — коффердамами, которые закрепили на морском дне. Эти сооружения должны создать барьер и предотвратить дальнейшую утечку нефти. Для доступа к танкерам водолазы будут использовать специальные отверстия в этих защитных саркофагах.

По словам экспертов, основная проблема заключается в состоянии нефтепродуктов. Оставшиеся в танкерах примерно 2,6 тыс. тонн мазута из-за низких температур застыли и приобрели консистенцию твердого пластика. Откачать их в таком виде невозможно.

Чтобы избавиться от топлива, его нужно разогреть, что технически осуществимо только в условиях теплой и спокойной воды без волн. Активные работы по откачке планируется начать не раньше мая-июня 2026 года.

Экологи отмечают, что последние пробы морской воды в районе Анапы не показывают превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, а пляжи визуально чистые. Однако серьезную опасность представляют штормы, во время которых со дна возможны выбросы загрязняющих веществ.

