Пляжного сезона в Анапе в 2026 году вновь не будет из-за крушения танкеров

Пляжный сезон в Анапе в 2026 году снова не состоится, пишет телеграм-канал Mash. Керченский пролив, по мнению специалистов, останется небезопасным для туристов как минимум на ближайшие полгода — именно столько, по предварительным оценкам, потребуется для устранения основных последствий недавнего крушения танкеров с нефтепродуктами.
По последним данным, затонувшие суда были накрыты специальными инженерными конструкциями — коффердамами, которые закрепили на морском дне. Эти сооружения должны создать барьер и предотвратить дальнейшую утечку нефти. Для доступа к танкерам водолазы будут использовать специальные отверстия в этих защитных саркофагах.
По словам экспертов, основная проблема заключается в состоянии нефтепродуктов. Оставшиеся в танкерах примерно 2,6 тыс. тонн мазута из-за низких температур застыли и приобрели консистенцию твердого пластика. Откачать их в таком виде невозможно.
Чтобы избавиться от топлива, его нужно разогреть, что технически осуществимо только в условиях теплой и спокойной воды без волн. Активные работы по откачке планируется начать не раньше мая-июня 2026 года.
Экологи отмечают, что последние пробы морской воды в районе Анапы не показывают превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, а пляжи визуально чистые. Однако серьезную опасность представляют штормы, во время которых со дна возможны выбросы загрязняющих веществ.
