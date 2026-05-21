Сердце будет благодарно: почему нужно выпивать хотя бы одну чашку чая в день

Даже одна чашка чая в день обеспечивает антиоксидантную защиту сосудов и замедляет старение их внутренней выстилки, заявил в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачев. 21 мая отмечается Международный день чая, и эксперт объяснил, какой чай полезнее.

Одна чашка в день — уже польза

Александр Рогачев подчеркнул, что важна не «ударная доза», а регулярность.

«Даже одна чашка чая в день уже оказывает положительный эффект на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление обеспечивает антиоксидантную защиту сосудов и замедляет процессы старения эндотелия. Ударная доза не нужна — главное постоянство», — пояснил кардиолог.

Черный или зеленый: что полезнее

Оба сорта полезны, но с разницей в эффективности.

«Зеленый чай содержит больше катехинов, которые уменьшают окислительный стресс и улучшают эластичность сосудов. Черный чай тоже эффективен, но немного слабее по антиоксидантной активности», — рассказал эксперт.

Добавки влияют на полезные свойства чая, но не отменяют их полностью. Кардиолог объяснил, что чрезмерное добавление сахара снижает кардиозащитный эффект чая, поэтому сладкое важно употреблять умеренно.

Совместимость с препаратами и особые случаи

По словам врача, чай в умеренных количествах совместим с большинством сердечных препаратов — антикоагулянтов и гипотензивных средств.

«В редких случаях крепкий чай может слегка усиливать действие кофеина, поэтому при проблемах с сердцем стоит обсудить с врачом. Пациентам после инфаркта или инсульта тоже можно пить чай, предпочтительно зеленый или мягкий черный, без сахара и слишком крепкой заварки», — рассказал Рогачев.

Горячий чай не повышает давление у здоровых людей, заверил кардиолог. Он пояснил, что зеленый чай содержит кофеин, но его концентрация обычно безопасна, если нет индивидуальной гиперчувствительности.

Кардиолог успокоил, что легкое сердцебиение чаще всего — индивидуальная реакция и не опасно. А вот если ощущение повторяется или сопровождается болью, головокружением или одышкой — необходима консультация врача, предупредил эксперт.

Врач-эндокринолог Антон Поляков предупредил, что в жару привычные напитки — кофе, крепкий чай и тем более алкоголь — превращаются во врагов: они моментально обезвоживают организм и бьют по сердечно-сосудистой системе. А жирная и острая еда вроде фастфуда создает колоссальную нагрузку на сердце, которому и так тяжело в пекле, поэтому в зной лучше изменить меню.