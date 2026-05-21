Телефоны отнимают у детей сон и спокойствие: чем опасно злоупотребление гаджетами

Чрезмерное экранное время у детей и подростков все активнее становится проблемой общественного здоровья, пишет The Hill со ссылкой на предупреждение Министерства здравоохранения и социальных служб США. Ведомство заявило, что постоянное использование мониторов, компьютеров, планшетов и смартфонов может вредить сну, психическому состоянию и развитию ребенка.

В докладе отмечается, что на сегодняшний день знакомство с экранами часто начинается еще до первого дня рождения, а с возрастом только усиливается. К подростковому возрасту некоторые дети проводят перед экранами больше времени, чем во сне или в школе.

Особую тревогу вызывает влияние гаджетов на сон. Ночной синий свет может нарушать естественный режим, а недосып напрямую связан с обучаемостью, настроением, поведением, физическим здоровьем и общим развитием.

На фоне этих опасений школы начинают пересматривать отношение к технологиям. Например, школьный округ Лос-Анджелеса недавно одобрил ограничения экранного времени в классах, включая отказ от технологий для детей первого класса и младше, а также запрет самостоятельного использования YouTube и стриминговых платформ учениками.

Смысл предупреждения простой: гаджеты давно перестали быть просто удобным инструментом. Для детей они могут становиться средой, которая конкурирует со сном, учебой, вниманием и живым общением.