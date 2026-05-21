В Подмосковье более 1 тыс. семей из аварийных домов подали заявки на жилищные сертификаты

В Подмосковье в рамках программы расселения аварийного жилья жители 40 муниципалитетов подали более 1 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов, в числе округов-лидеров - Шатура, Коломна, Щелково, Солнечногорск и Сергиево‑Посадский округ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сертификат дает право компенсировать стоимость новой квартиры за счет государства и доступен как собственникам, так и нанимателям жилья, признанного аварийным и включенного в госпрограмму», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Программу реализуют в регионе с 2022 года, на данный момент она охватывает жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года — около 42 тыс. человек. Государство гарантирует получателям документа оплату не менее 28 кв. м на человека. При выборе более дорогого жилья разницу можно доплатить самостоятельно.

Подать заявление нужно в администрацию округа до 1 июля 2026 года.

