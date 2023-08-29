«Пляжный сезон в разгаре, а туристов меньше»: выяснилось, куда в Турции можно поехать без страха подцепить ротавирус

В турецком городе Белек выросла заболеваемость ротавирусом. Туристов, которые отдыхали на местных курортах, госпитализируют с высокой температурой и рвотой. Об этом сообщил SHOT.

Вспышка инфекции пугает и заставляет задуматься о других странах для летнего отдыха. Но эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, где в Турции нет вспышки ротавируса и можно по-прежнему комфортно отдохнуть.

«Турецкие источники ничего не говорят о массовых заболеваниях ротавирусной инфекцией. По информации турагентов, локальные вспышки ротавируса происходят ежегодно и редко масштабируются на соседние территории», — пояснил Балясников в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам путешественника, ехать в Турцию не так опасно, как может показаться на первый взгляд. Особенно комфортным отдых будет в местах, куда приезжает не так много туристов.

«Рекомендую приезжать осенью, когда пляжный сезон еще в разгаре, а туристов становится меньше. Лучшими пляжами будут Олюдениз, Капуташ и Чиралы. Но предварительно ознакомьтесь с информацией о вспышках ротавируса», — пояснил собеседник издания.

Эксперт добавил, что в любом случае следует соблюдать правила гигиены и рекомендации врачей. Особенно в бюджетных отелях.

Ранее мы рассказывали о том, как обезопасить себя на отдыхе в Турции в период вспышек ротавируса.