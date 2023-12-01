Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тысяч квадратов

К настоящему времени экстренным службам не удается справиться с огненной стихией и локализовать пламя. Мало того, площадь пожара продолжает неумолимо увеличиваться, сообщили в областном управлении МЧС.

Как приводится в аккаунте ведомства в соцсетях, площадь возгорания к настоящему времени составляет не менее 4 тыс квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Чтобы избежать короткого замыкания были обесточены все близлежащие здания, в том числе жилые.

Тушение пожара осложнено плотной застройкой павильонов на рунке, а также быстрым распространением огня. Полицейские оцепили территорию, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.