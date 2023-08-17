Площадь пожаров на Ямале за два дня сократилась практически вдвое
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», за два дня площадь природных пожаров на Ямале сократилась почти вдвое.
В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа остаются четыре очага ландшафтных пожаров, общая их площадь составляет 1273 гектара. Спасательные службы активно принимают участие в борьбе с огнем, в которой задействовано 276 сотрудников различных ведомств.
Совместные усилия специалистов помогли успешно локализовать два возгорания в Надымском и Пуровском районах, которые охватывали площадь в пределах 1118 гектаров. Это свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий спасательных служб.
Важно отметить, что еще 15 августа сообщалось о том, что общая площадь природных пожаров в округе превысила две тысячи гектаров.