Площадку перед городской библиотекой в Красноармейске благоустроили за три дня

Всего за три дня на территории городской библиотеки демонтировали старую тротуарную плитку и положили новый асфальт, обустроили тротуары и парковочную зону.

«Здание библиотеки было построено в 1986 году, тогда же сделали и площадку перед входом. За все годы ни разу не проводился ремонт. Плитка сломалась, из нее торчала арматура. Это было не только некрасиво, но и небезопасно. В этом году администрация городского округа Пушкинский выделила средства на ремонт площадки перед нашим зданием. Было положено новое асфальтовое покрытие, сделаны бордюры. Мы очень довольны», — рассказала директор библиотеки Ольга Любимова.

Спикер отметила, что современная библиотека — это общественное место, куда горожанам приятно приходить. Здесь они могут найти интересные книги и получить новые знания.

Немаловажно, что выполненные подрядчиком в кратчайшие сроки работы соответствуют всем требованиям и нормам. Сотрудники библиотеки ухаживают за клумбой, которая радует посетителей своим цветением.

Рабочие действовали аккуратно, поэтому клумба не пострадала. Сотрудники учреждения намерены высадить в нее еще больше растений.