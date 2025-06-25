По итогам акции «Пятерочка» вручила москвичу ключи от новой квартиры

Данил Шевелев – семьянин и заботливый отец дочери, работает инженером технической поддержки в IT-компании. После одной из очередных покупок в магазине «у дома» он обратил внимание на QR-код в чеке, заинтересовался акцией и решил попробовать — зарегистрировался на сайте и стал регулярно сканировать чеки. Последний из них, отправленный 12 мая — в финальный день акции, — оказался выигрышным. Ключи от новой квартиры Данилу торжественно вручили в одном из московских магазинов «Пятерочка».

«Честно говоря, я никогда ничего не выигрывал и даже не рассчитывал. Обычно я не беру бумажные чеки, но тогда что-то подтолкнуло — и вот, один из них оказался судьбоносным. Когда мы с женой получили письмо о выигрыше, просто не могли поверить в такую удачу. Это невероятное чувство, спасибо «Пятерочке» за такой подарок, обязательно будем участвовать в новых розыгрышах», — рассказал победитель.

Данил добавил, что участвовать начал без особых ожиданий: «Решил попробовать — все равно часто ходим за продуктами. А тут просто зарегистрировал чек и ждешь результатов». Помимо обычных покупок, он с удовольствием заглядывает в «Пятерочку» и за свежей выпечкой и кофе.

«Мы счастливы, что можем дарить людям такие искренние эмоции — когда обычная покупка неожиданно превращается в начало новой жизненной главы. Каждый день наши магазины становятся частью повседневной жизни миллионов людей, и мы хотим, чтобы эти моменты приносили радость. Квартира — это не просто квадратные метры, это ощущение стабильности, уюта и новых возможностей, поэтому мы осознанно выбрали именно такой главный приз, понимая, насколько сегодня актуален вопрос собственного жилья. Мы видим, с каким энтузиазмом и верой в удачу покупатели участвуют в наших акциях — и такие истории, как у Данила, вдохновляют нас продолжать и делать больше для своих гостей», — комментирует Иван Мельников, исполнительный директор территории «Центр» торговой сети «Пятерочка».

Помимо квартиры участники акции могли попытать удачу и выиграть бытовую и цифровую технику. Для этого достаточно было совершить покупку от 700 рублей в магазинах сети Москвы, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тверской и Тульской областей и зарегистрировать бумажные чеки на сайте kvartira-5ka.ru с 8 апреля по 12 мая 2025 года.

Все подробности об акции, условия участия и информация о победителях размещены на сайте.



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Токен креатива (erid)

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