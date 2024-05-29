По просьбе жителей в Красноармейске на улице Морозова очистили контейнерную площадку

Администрация Городского округа Пушкинский оперативно отреагировала на обращение жителей Красноармейска, оставленное в Телеграмм-канале, и проконтролировала уборку контейнерной площадки на улице Морозова.

Жители подмосковного Красноармейска прислали фото, которое опубликовали в городском телеграм-канале «Красноармейский Крафт». Снимок сопровождался комментарием, что контейнерная площадка на улице Морозова переполнена.

«К началу недели обычно убирают, но неприятно наблюдать такую картину из окна», — написали возмущенные жители.

Местные жители обратили внимание, что подобная ситуация происходит каждые выходные. Как раз в эти дни приезжают дачники.

Администрация муниципалитета оперативно отреагировала на обращение. Был организован вывоз мусора и уборка территории. Фото выполненных работ Администрация опубликовала в комментариях к посту.