По следам НЛО и монстров: 5 мест, где мистика становится туристическим брендом

Пентагон впервые официально опубликовал карту мировых «горячих точек» наблюдения НЛО, и туристическая индустрия не осталась в стороне. По данным Пентагона, основанным на сообщениях с 1996 по 2023 год, Япония и регион Ближнего Востока, охватывающий Ирак и Сирию, стали мировыми лидерами по количеству сообщений о неопознанных объектах. Но есть и другие места, где мистика уже давно стала частью туристического бизнеса.

Япония: страна восходящего солнца и… НЛО

Маленький городок Ииномати в префектуре Фукусима, известный как «Город НЛО», превратил свою репутацию в полноценный туристический бренд. Здесь работают сувенирные лавки с инопланетной тематикой, а в 2021 году открылась Международная лаборатория НЛО.

Лаборатория, основанная энтузиастом Такэхару Миками, в прошлом году опубликовала шесть фотографий, которые были признаны «вероятными НЛО». Снимки были сделаны в разных частях Японии, включая Кобе и Фукусиму. Местные власти поддерживают инопланетную тему: город украшен фигурками пришельцев, а туристам предлагают экскурсии по местам самых загадочных наблюдений.

Но Япония известна не только НЛО. Лес Аокигахара у подножия горы Фудзи, известный как «Море деревьев», окутан мрачными легендами. Из-за вулканического ландшафта компасы здесь часто выходят из строя, что породило множество историй о людях, которые не могут найти дорогу обратно. Несмотря на пугающую репутацию, это место привлекает искателей острых ощущений со всего мира.

Румыния: Трансильвания — не только Дракула

В Румынии, недалеко от города Клуж-Напока, находится лес Хойя-Бачу, который местные жители называют «Бермудским треугольником Трансильвании». По легенде, несколько веков назад здесь бесследно исчез пастух с отарой из 200 овец. С тех пор лес оброс множеством жутких историй.

Настоящую славу этому месту принес военный техник Эмиль Барня, который в конце 1960-х годов сфотографировал в небе над лесом странные объекты, напоминающие НЛО. Снимки разошлись по всему миру, и Хойя-Бачу стал местом паломничества для уфологов и любителей паранормального. Сегодня туристам предлагают ночные экскурсии с фонариками, во время которых гиды рассказывают о таинственных исчезновениях и необъяснимых явлениях. Посетители часто жалуются на головокружение, тошноту и чувство, что за ними наблюдают. Некоторые утверждают, что в глубине леса перестают работать электронные устройства.

Шотландия: Лох-Несс и его обитатель

2026 год уже отметился новыми наблюдениями легендарного Лох-Несского чудовища. 1 марта Сэша Лейк, 31-летний житель Бата, снимал на видео темный объект, с невероятной скоростью рассекающий воды озера. Объект двигался против ветра и волн, оставляя за собой мощный кильватер.

Алан Маккенна, руководитель исследовательской группы Loch Ness Exploration, изучил запись и признал: ни одно из известных животных не способно развивать такую скорость. Тюлени, которые иногда заплывают в озеро, двигаются медленнее, а ветер и волны в тот день были достаточно сильными, чтобы исключить простое волнение воды. По словам эксперта, у этой записи нет очевидного объяснения.

А всего за несколько дней до этого, 5 марта, завсегдатай веб-камер Эоин О’Фейдахин зафиксировал очередное наблюдение. На этот раз он заметил «черный объект, который четыре раза поднимался и опускался против течения». О’Фейдахин за последние три года зафиксировал уже более двух десятков подобных явлений.

США: Аппалачи — магнит для НЛО

Согласно данным Пентагона, наибольшее количество сообщений о наблюдении НЛО поступает из США. Но неожиданно высокие показатели демонстрируют Западная Вирджиния и Вирджиния. Западная Вирджиния занимает 12-е место в стране по количеству сообщений о похищениях инопланетянами — одно сообщение на 6800 жителей. В Вирджинии статистика еще более впечатляющая: почти 1% населения сталкивался с чем-то необъяснимым.

Исследователи связывают это с горным ландшафтом, темным небом и низким уровнем светового загрязнения — идеальными условиями для наблюдения за звездами и… всем, что может появиться на их фоне. Местные жители шутят, что в воде Аппалачей есть что-то особенное, раз инопланетяне так часто наведываются в эти края.

Но самым известным туристическим событием в регионе остается ежегодный Фестиваль Мотмена в Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния. В 2025 году он собрал рекордное количество гостей — около 27 тысяч человек только в субботу. Фестиваль посвящен легенде о крылатом существе, которое, по слухам, появлялось в этих местах в 1960-х годах. Туристы приезжают в костюмах криптидов, слушают лекции уфологов, фотографируются с металлической статуей Мотмена и отправляются на ночные экскурсии в ТНТ-зону — место, где, по легенде, впервые заметили загадочное существо.

Вместо заключения

Мистические места и легендарные существа давно стали частью туристической индустрии. По данным опросов, до половины американцев верят в НЛО или, по крайней мере, не исключают возможности их существования. Эта вера создает устойчивый спрос на путешествия к местам, окутанным тайной. И как показывают свежие наблюдения 2026 года — от японских НЛО до шотландского монстра, — этот спрос вряд ли снизится в ближайшее время.