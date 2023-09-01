Победитель «Фактор А» признался, что скучает по сбежавшей Пугачевой

Как сообщает издание «Утро.ру» , красавец Сергей Савин, ставший победителем музыкального шоу талантов в 2011 году, с теплотой вспоминает об Алле Пугачевой.

Еще в мае 2022 года Народная артистка СССР получила паспорт в Иерусалиме, тем самым, став гражданкой Израиля. Сергей Савин же, которого та бралась продюсировать, напротив, остался в России. И он признался, что скучает по Примадонне.

Савин, говоря о Пугачевой, назвал ее умной и мудрой певицей. Он считает, что остался во многом ей благодарен. А поэтому желает простого человеческого счастья. Тем более, что певица это, по его мнению, заслужила. Напомним, что артистка продюсировала Савина, когда тот был провинциальным, но довольно талантливым пареньком.