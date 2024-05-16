Победители Балашихинской школьной лиги получили награды в торжественной обстановке

В соревнованиях по баскетболу 3х3, волейболу, шахматам и мини-футболу участвовали более 1,5 тысячи ребят из 29 школ и гимназий округа. Было проведено 800 матчей, которые показали высокую спортивную подготовку детей. Отличилась во время соревнований Балашихинской школьной лиги команда школы №29, которая победила, набрав наибольшее количество очков по итогам всех серий игр. Во время торжественного награждения отметили также команды победителей по всем видам спорта, поощрив призами лучших игроков. Вручение провели профессионалы своего дела Дмитрий Двали, Леся Махно, Марина Жирова, Александр Бахтин: заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы и мира, а также Олимпийские чемпионы.

Дмитрий Абаренов обратился к юным спортсменам, их наставникам, руководителям школ и учителям, которые поддерживали ребят на протяжении всего пути и присутствовали на церемонии награждения. Он отметил, что по части спорта на Балашиху начнут равняться другие округа Подмосковья.

Теплые слова школьным командам сказал и глава округа Сергей Юров. Он уверен, что Балашихинскую школьную лигу будут проводить ежегодно, объединяя разных начинающих спортсменов из области.

«Всем, кто причастен к Балашихинской школьной лиге, к этому спортивному мероприятию: министерству спорта, нашему управлению спорта, управлению образования, директорам школ, тренерам, судьям, конечно, ребята, огромное спасибо за то, что вы провели этот, действительно, потрясающий сезон. Уверен, что впереди вас ждут еще много важных, увлекательных соревнований не только в спорте, но и в образовании, поступлении в институт. Желаю вам удачи!» - сказал Сергей Юров.

Напомним, что БШЛ является уникальным проектом, запущенным в 2023 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ни в одном другом округе области такого спортивного проекта нет.