Победители этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» определились в Подмосковье

Девять подмосковных организаций стали победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в их число вошли социальные организации, научные и исследовательские институты, спортивные и снабжающие предприятия, а также заводы. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году на участие в региональном этапе конкурса было подано 25 заявок от организаций Подмосковья по 12 номинациям», — говорится в сообщении.

В число победителей вошли представители городских округов Сергиев Посад, Богородский, Орехово-Зуевский, Жуковский, Химки и Королев. Из оценивали по условиям труда работникам с семейными обязанностями, поддержке работников-многодетных родителей и их детей, трудоустройству инвалидов и другим критериям. Победителей наградят благодарностями губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они будут номинированы для участия в федеральном этапе конкурса.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».