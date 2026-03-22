Почему батареи пекут даже в +20 на улице: ответ депутата удивит многих жильцов

Несмотря на установившуюся аномально теплую погоду, подача тепла в жилые дома с центральным отоплением прекращается не в момент первого потепления. В Госдуме напомнили о существовании четкого температурного норматива, который регулирует сроки завершения отопительного сезона, пишет РИА Новости.

Как пояснил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, коммунальные службы ориентируются исключительно на среднесуточные показатели. Чтобы принять решение об отключении батарей, столбик термометра должен держаться выше восьми градусов тепла на протяжении пяти полных дней.

Парламентарий уточнил, что во внимание принимаются не дневные максимумы, а усредненные данные, которые рассчитывают на метеостанциях. Специалисты фиксируют температуру каждые три часа, суммируют восемь полученных значений и делят на количество замеров. Только такая официальная цифра становится основанием для остановки системы центрального теплоснабжения.

По словам Аксененко, даже если на улице стоит аномальная жара, это не влечет за собой автоматического завершения сезона. Инфраструктура централизованного отопления требует времени на переключение, а риск внезапного возврата заморозков в межсезонье остается высоким. Поэтому при вынесении вердикта власти учитывают не только текущую погоду, но и прогноз на ближайшие дни.

Окончательное решение об окончании отопительного периода принимают региональные власти. Процесс отключения всегда идет поэтапно. Сначала тепло перестают подавать на промышленные объекты, в административные здания и офисы. Следом очередь доходит до многоквартирных домов. В последнюю очередь отопление отключают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и учреждениях социальной защиты.

Аксененко добавил, что некоторые жители просят завершить сезон досрочно при первых признаках тепла, связывая это с желанием сэкономить на квитанциях. Однако из-за технологических особенностей системы и непредсказуемости весенней погоды такие меры возможны только при строгом соблюдении установленного температурного критерия.