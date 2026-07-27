Почему Бог закрыл от нас будущее и чем опасен поход к гадалке: ответ священников

Священник РПЦ Валерий Сосковец объяснил, почему православным христианам не следует обращаться к гадалкам и предсказателям. Будущее сокрыто Богом от людских глаз, и человеку надлежит жить настоящим, а не искать гарантий у посторонних, которые не знают особенностей его жизни. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

По словам священников, жизнь переменчива, и никаких заранее предопределенных событий не существует. Гадалки же либо используют психологическое давление, либо наживаются на доверчивости. Особо опасны те, кто занимается черной магией, — они способны получать сведения от бесов. Крещеный человек раз и навсегда отрекся от сатаны, а значит, доверяя предсказаниям, он добровольно подпадает под влияние темных сил. Строить жизнь по указке магов — верный путь превратить ее в катастрофу. Верующим советуют жить собственным умом и хранить в душе веру в Бога.