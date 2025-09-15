Почему Гарри могут депортировать из-за его мемуаров? Шокирующие признания принца

В своей нашумевшей мемуарной книге герцог Сассекский выразил мнение, что его откровения не являются предательством семейных тайн.

Как сообщает издание The Guardian, принц Гарри охарактеризовал произведение как «трудное, но честное послание», над созданием которого он работал с максимальной ответственностью.

На страницах автобиографии член королевской семьи признался в опыте употребления запрещенных веществ, включая кокаин, марихуану и галлюциногены. Эти признания вызвали резонанс: консервативный аналитический центр «Наследие» предположил, что при оформлении американской визы данная информация могла быть утаена. Указанное обстоятельство стало основанием для подачи судебного иска с требованием проверить законность пребывания герцога в США.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри добился встречи с королем Карлом спустя 1,5 года.