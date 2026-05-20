В Московской области стартовал первый в 2026 году отбор на ИТ-гранты

На портале госуслуг региона открылся прием заявок на получение ИТ‐грантов — это первый отбор в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мера поддержки призвана стимулировать развитие ИТ‐сектора в Подмосковье и создать благоприятные условия для реализации перспективных цифровых проектов. По словам заместителя директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Николая Булатова, грантовая поддержка играет ключевую роль в привлечении и удержании высококвалифицированных специалистов. Благодаря таким инструментам компании обретают уверенность в инвестициях в инновации, что в конечном счете укрепляет технологическое лидерство региона.

Запуск отбора на ИТ‐гранты в начале года дает предприятиям возможность заранее спланировать бюджет, скорректировать кадровые стратегии и заложить в планы реализацию новых цифровых инициатив с опорой на государственную поддержку. Подробные условия получения гранта и порядок отбора заявок размещены на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.