Кинолог Левченко перечислил десять сигналов, которыми собака просит о помощи

Собаки не умеют жаловаться словами, но их тело — от носа до хвоста — постоянно посылает сигналы, которые хозяева часто списывают на вредность, лень или плохой характер. Кинолог Олег Левченко в беседе с REGIONS объяснил, что в дикой природе больное животное — легкая добыча, поэтому собаки инстинктивно скрывают недомогание до последнего, и задача владельца — научиться читать эти тихие крики о помощи, пока не стало слишком поздно.

Первое, что должно насторожить, — любое резкое изменение привычного поведения. Если энергичный пес внезапно стал вялым, много спит и отказывается от игр или, наоборот, спокойная собака мечется, скулит и не находит себе места, это повод измерить температуру и ехать к ветеринару. Апатия может быть симптомом инфекции, отравления или проблем с сердцем.

Отказ от еды дольше суток, особенно в сочетании с вялостью или рвотой, — серьезный сигнал, а чрезмерная жажда, когда собака пьет литрами и просится на улицу каждые полчаса, способна указывать на диабет, почечную недостаточность или гнойное воспаление матки. Норма потребления воды — примерно 50–70 миллилитров на килограмм веса в сутки.

Если собака, всегда спавшая на диване, вдруг забирается под кровать или в шкаф, это древний инстинкт: ослабленное животное прячется от хищников. Левченко посоветовал не вытаскивать питомца насильно, но внимательно осмотреть и записаться к врачу. Учащенное дыхание в покое, когда язык синеет или бледнеет, — экстренная ситуация: норма составляет 10–30 вдохов в минуту, а больше 40 требует немедленной помощи.

Навязчивое вылизывание одного и того же места может говорить об аллергии, боли в суставе, тревожном расстройстве или занозе между пальцами. Беспричинная дрожь при нормальной температуре — возможный симптом отравления, неврологических проблем или заболеваний внутренних органов. Хромота же, по словам кинолога, — это всегда боль, и ждать, что само пройдет, нельзя: болезни суставов только прогрессируют.

Внезапные лужи и кучи в доме у взрослой, приученной к туалету собаки — не вредность и не месть, а вероятный признак цистита, мочекаменной болезни, гормонального сбоя или тревоги разлуки. Замирание с взглядом в одну точку или попытки ловить несуществующих мух могут указывать на малые эпилептические припадки или неврологические нарушения. А внезапная агрессия к членам семьи или, наоборот, неожиданная навязчивая ласковость почти всегда свидетельствуют о сильной боли или страхе.

Если замечен один из этих сигналов, кинолог советует понаблюдать за собакой два-четыре часа, осмотреть десны, измерить температуру ректально — норма 37,5–39,0 градусов, — и при отклонениях обращаться к ветеринару. В экстренных случаях, когда собака не может пописать, у нее вздут живот, она задыхается, потеряла сознание или у нее судороги, нельзя ждать ни минуты.