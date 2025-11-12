Почему кашель и озноб не всегда простуда Роспотребнадзор объяснил признаки пневмонии

Пневмония может начинаться с обычного кашля и жара, но быстро привести к осложнениям, предупредил Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что воспаление легких чаще всего вызывается вирусами, бактериями или грибками. Об этом пишет Life.ru.

Среди характерных симптомов болезни — кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и общее недомогание. При этом пневмония может развиваться как самостоятельное заболевание, так и как осложнение после гриппа, COVID-19, кори или коклюша.

По данным Роспотребнадзора, до 80% всех осложнений гриппа у взрослых приходится именно на пневмонию. Особенно тяжело болезнь переносится пожилыми людьми и пациентами с хроническими недугами.

Лучшей профилактикой специалисты называют вакцинацию от пневмококка, гриппа, гемофильной инфекции, кори и коклюша. Также важно соблюдать здоровый образ жизни, регулярно проветривать помещения, следить за гигиеной рук и не заниматься самолечением.

При первых признаках болезни в ведомстве советуют сразу обратиться к врачу — ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Ранее врачи рассказали, мог ли стресс стать причиной болезни Маргариты Симоньян.