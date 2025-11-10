Врачи рассказали, мог ли стресс стать причиной болезни Маргариты Симоньян
Онколог Черемушкин: стресс мог спровоцировать возникновение рака у Симоньян
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что столкнулась с онкозаболеванием после периода сильного стресса. По словам журналистки, болезнь проявилась, когда ее супруг Тигран Кеосаян находился в коме. Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин отметил, что стресс может стать фактором, ускоряющим течение болезни, сообщает 360.ru.
Во время сильных переживаний снижается активность иммунной системы, что может способствовать более быстрому делению клеток, сказал специалист. По его словам, некоторые формы онкологии трудно диагностировать на ранней стадии, и болезнь часто обнаруживается уже при появлении метастазов.
Он подчеркнул, что рак на ранних стадиях поддается лечению, однако даже после ремиссии пациенты остаются под наблюдением из-за риска рецидива. Профессор, доктор медицинских наук Игорь Долгополов подтвердил, что прямой связи между стрессом и возникновением рака не существует.
