Врачи рассказали, мог ли стресс стать причиной болезни Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что столкнулась с онкозаболеванием после периода сильного стресса. По словам журналистки, болезнь проявилась, когда ее супруг Тигран Кеосаян находился в коме. Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин отметил, что стресс может стать фактором, ускоряющим течение болезни, сообщает 360.ru .

Во время сильных переживаний снижается активность иммунной системы, что может способствовать более быстрому делению клеток, сказал специалист. По его словам, некоторые формы онкологии трудно диагностировать на ранней стадии, и болезнь часто обнаруживается уже при появлении метастазов.

Он подчеркнул, что рак на ранних стадиях поддается лечению, однако даже после ремиссии пациенты остаются под наблюдением из-за риска рецидива. Профессор, доктор медицинских наук Игорь Долгополов подтвердил, что прямой связи между стрессом и возникновением рака не существует.

Ранее сообщалось о том, что в России 30 человек начали получать персонализированные вакцины от рака.