Работа с токсичным руководителем может приводить к формированию «корпоративного стокгольмского синдрома». Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала директор по персоналу коммуникационной группы «Прогресс» Екатерина Зеленкова.

По ее словам, лояльность сотрудников к жестким начальникам держится на сложном сочетании профессиональной успешности руководителя и психологической созависимости подчиненных. Сотрудники готовы годами терпеть грубость, если перед ними харизматичный лидер, который дает реальный бизнес-результат и у которого есть чему учиться. Энергия и достижения такого начальника маскируют абьюз под «высокие стандарты».

Специалисты со здоровой психикой и выстроенными границами обычно уходят после первых несправедливых нападок, понимая, что изменить взрослого человека почти невозможно. Надолго в такой среде остаются четыре категории работников: люди, склонные к созависимости и привыкшие оправдывать чужую агрессию; сотрудники с «синдромом отличника», готовые работать на износ ради похвалы; специалисты с «синдромом самозванца», воспринимающие критику как правду; а также люди с повышенной адаптивностью, часто ассистенты первых лиц, выработавшие защитную броню.

Главные инструменты удержания — публичное обесценивание, внушение вины и игра на контрастах. Резкие перепады привязывают сильнее, чем ровное отношение, и постепенно разрушают самооценку. В итоге возникает парадоксальный, иногда продуктивный, но эмоционально затратный тандем. Плата за такой компромисс — разрушение ментального здоровья, нервные срывы и глубокое профессиональное выгорание.