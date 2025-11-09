Почему после дневного сна кружится голова и как избежать «эффекта разбитости»

Сомнолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова рассказала, почему после дневного сна человек может чувствовать себя разбитым. Об этом она сообщила в беседе с « Лентой.ру ».

По словам врача, это связано с тем, что при слишком долгом отдыхе днем организм переходит в фазу глубокого сна. В этот момент повышается выработка серотонина, что влияет на сосудистый тонус. В результате после пробуждения возможны головная боль, тяжесть в голове и ощущение усталости.

Оптимальная продолжительность дневного сна, по данным Черкасовой, составляет 15–20 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить уровень бодрости и не погрузиться в глубокую фазу сна. Кроме того, эксперт советует просыпаться не позже 15:00 — более поздний отдых может нарушить ночной сон.

Если же после дневного сна все-таки ощущается слабость, врач рекомендует сделать короткую прогулку, выполнить легкую разминку или выпить чашку чая или кофе.