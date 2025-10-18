Почему сахар опаснее, чем кажется? Ответ диетолога

Введение специального акциза на продукты с высоким содержанием сахара может стать действенной мерой в борьбе с ожирением, которое приобретает характер всемирной пандемии. Такое мнение в беседе с телеканалом «Москва 24» высказала Марина Макиша, врач-диетолог, представляющая Национальную ассоциацию диетологов.

Ссылаясь на тревожную статистику, специалист привела данные: только в 2023 году избыточная масса тела стала причиной свыше 200 тысяч летальных исходов. Если же рассматривать тридцатилетний период, то от последствий лишнего веса скончались приблизительно 5,4 миллиона россиян, причем большая часть из них — женщины.

Макиша спрогнозировала, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году каждый второй житель страны столкнется с диагнозом «ожирение». Эта проблема выходит за рамки эстетики и провоцирует серьезные нарушения в работе организма: от гормональных сбоев до развития более двух сотен различных заболеваний, включая рак.

В качестве ключевого решения диетолог предложила законодательное регулирование — установление высокого налога на сахар. Эксперт убеждена, что эффективно противостоять этой угрозе возможно только при активном участии государства.

