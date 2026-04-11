Почему собака «обижается» на поглаживания по голове: три ошибки хозяина

Язык тела и общения у людей и животных кардинально отличается. Громкий голос, резкие жесты, физическое наказание и противоречивые команды — главные источники недопонимания с питомцами. Как их избежать, «Газете.Ru» объяснила ветеринарный врач, эксперт бренда SUPERPET Наталья Колесникова.

По словам специалиста, животные не способны на обиду в человеческом смысле. Мы ошибочно интерпретируем их поведение, не умея распознавать сигналы тела.

Для собак человеческая речь — просто шум. Из-за перевозбуждения нервной системы питомец может вести себя плохо, а ругань хозяина лишь усиливает стресс. Также собаки ненавидят поглаживания по голове (это жест доминирования) и прямой взгляд в глаза, который в мире псовых означает вызов.

«Люди хотят просто собаку погладить пожалеть, но получают рык или даже укусы, потому как она это считывает как угрозу», — подчеркнула Колесникова.

Путают животных и противоречивые команды, когда в одной ситуации прыжки на человека разрешены, а в другой — строго запрещены.

Кошки, в отличие от собак, территориальны. Метки — способ обозначить границы, а не вредность. За это питомцев часто бьют и кричат на них.

«В природе, чтобы создать для себя безопасную среду, кошки метят свою территорию... За это питомцы нередко получают тумаки и крики, что еще больше усугубляет ситуацию», — отметила эксперт.

Обидой хозяева ошибочно считают избегание контакта, апатию, уход в укрытие или отказ от еды. На деле же это попытка животного сгладить конфликт. А насилием для кошки может стать даже излишняя ласка: «...то, что люди часто принимают за любовь к кошке — для самой кошки тоже может быть насилием. Например, если ее берут на руки или гладят, когда она не хочет», — заключила ветеринар.

