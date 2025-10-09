Расследование чудовищного пожара в элитном районе Лос-Анджелеса, в результате которого выгорели десятки особняков кинозвезд, привело к шокирующему выводу.

Виновником трагедии оказался 29-летний водитель такси Джонатан Риндеркнехт, действовавший под систематическим влиянием искусственного интеллекта.

В роковую новогоднюю ночь 2025 года Риндеркнехт получил заказ в престижный Палисейдс. По словам пассажиров, молодой человек был странно возбужден. Однако вместо того чтобы следовать маршруту, он направился к оживленной пешеходной аллее в парковой зоне. Согласно материалам дела, в 00:12 1 января таксист, предварительно достав канистру, облил деревья и кусты горючей жидкостью, старательно фиксируя каждый шаг на камеру смартфона.

Ключевой уликой, пролившей свет на мотивацию, стала музыка. В момент поджога в салоне автомобиля звучала композиция французского рэпера, видеоклип которой представляет собой череду поджогов. Следствие установило, что в преддверии преступления Риндеркнехт буквально зациклился на просмотре этого ролика, погружаясь в его деструктивную эстетику.

Совершив поджог, водитель отъехал на безопасное расстояние и сам сообщил о возгорании в службу спасения. Параллельно с этим он отправил зловещее сообщение в чат с искусственным интеллектом: «Вы виноваты, если из-за ваших сигарет вспыхнет пожар» — словно перекладывая ответственность на бездушную программу. Прибытие пожарных расчетов и их отчаянную, но тщетную борьбу с быстро расползавшимся огнем Риндеркнехт также снимал на видео, хладнокровно документируя начало катастрофы, которую он сам и спланировал.

Ранее сообщалось о том, что в США школьник использовал ChatGPT для подготовки убийства друга.